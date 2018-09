Bambino di tre anni investito dal pick up del padre: morto sul colpo

Una tragedia di cui è ormai chiara la dinamica, che lascia attonito l'intero paese in provincia di Asti. Tragico incidente domenica mattina a Viarigi. Un bambino di tre anni è stato investito e ucciso dal pick up del padre non lintano dalla casa di famiglia. Il padre, un pastore di circa 40 anni che risiede da tempo nella zona, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, ha fatto salire i due figli di tre e sei anni sul mezzo per portarli con sè nella zona di pascolo delle mucche, vicino all'abitazione.

La dinamica della tragedia di Viarigi

Pochi metri più avanti i bambini sono stati sbalzati entrambi dal pick up: in pochi secondi la tragedia. Il padre, accortosi solo della caduta del figlio maggiore ha inserito la retromarcia per soccorrerlo. Nella manovra il mezzo ha schiacciato il bambino più piccolo, uccidendolo sul colpo. Lo ha colpito in pieno. Vani tutti i soccorsi, nonostante l'mmediato l'arrivo del 118 con l'elisoccorso. I sanitari hanno solo potuto constatare la morte del piccolo. L'uomo è sotto shock, sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito e per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, su cui non sembrano esserci dubbi.