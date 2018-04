Poliziotti prendono a schiaffi un ragazzo: aperta un'inchiesta

Video shock ripreso da un residente in via Santa Brigida venerdì pomeriggio. Il Questore di Napoli: "Comportamenti deontologicamente non corretti non possono offuscare la costante ed impegnativa attività di polizia".

Il ragazzo non si era fermato con lo scooter davanti all’alt degli agenti motociclisti che ora rischiano pesanti sanzioni oltre alla denuncia per abuso di potere e percosse. Nel video pubblicato da NapoliToday si vedono gli agenti inveire sul ragazzo con schiaffi sulla testa e insulti in dialetto stretto, "Omm ‘e merda".