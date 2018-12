Bambino di due anni muore soffocato sotto gli occhi della madre

Avrebbe compiuto due anni tra qualche mese. Dramma a Villasor (Cagliari) , dove martedì mattina un bimbo originario della Nigeria si è sentito male ed è morto davanti alla madre. Stava mangiando alcuni cereali nella casa accoglienza che in via Cagliari ospita un gruppo di migranti quando qualcosa gli è andato di traverso.

Vani tutti i soccorsi da parte dei sanitari, intervenuti immediatamente. Il bambino è stato portato in un vicino piazzale in attesa dell'arrivo dell'elicottero, ma tutto si è rivelato inutile, non c'è stato nulla da fare: il suo cuore ha smesso di battere.

Straziante - scrive l'Unione Sarda, la scena della madre, che chiamava disperata il suo "Abu" ormai privo di vita all'interno del mezzo di soccorso.