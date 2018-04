Casa all'asta, sul divano trovano un cadavere mummificato

Dramma della solitudine in provincia di Vicenza. Un rustico in vendita in un'asta giudiziaria, un luogo speruto nel nulla, in mezzo alla natura. Siamo in contrada Molin Maso a Valli del Pasubio.

Lì è stato trovato Walter Dal Zotto, 42enne originario da Schio, che nessuno vedeva da sei mesi. A trovarlo, l'11 aprile, sono stati i funzionari che sono entrati nella sua casa al civico 3 per controllare le condizioni del fabbricato messo all'asta. L'uomo era sul divano di casa in avanzato stato di decomposizione.

Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Da quello che si dice nella contrada era un uomo riservato, forse finito in uno stato profondo di depressione a causa della morte della madre avvenuta qualche mese prima. Non aveva amici e nessuno si è interessato di lui. Il suo cadavere mummificato è stato scoperto solo perché la sua abitazione doveva essere venduta.

