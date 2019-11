Paura a bordo del Frecciarossa: due accoltellati sul treno, fermato l'aggressore

Una donna è stata accoltellata su un treno Frecciarossa Torino-Roma. Il presunto aggressore è già stato arrestato anche grazie alla collaborazione di alcuni viaggiatori che hanno assistito alla scena. Il soggetto si trova ora in custodia da parte della Polfer. Anche un'altra persona è rimasta ferita, come dice BolognaToday: il fatto è successo questa mattina intorno alle 10.45 alla stazione Centrale di Bologna.

Accoltellamento sul Frecciarossa, feriti un uomo e una donna

I primi riscontri della Polizia hanno confermato che sul treno "per cause da accertare, un uomo ha ferito con un coltello due persone - un uomo e una donna, entrambe italiani - che sono state soccorse dai sanitari del 118 e si trovano attualmente ricoverate all'ospedale Maggiore".

Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressore e la donna rimasta ferita si conoscevano. Sarebbero un addetto alle pulizie e un'addetta al servizio ristorazione, impiegati per ditte esterne. Tra i due sarebbe scoppiato un litigio, poi il ferimento. In difesa della donna sarebbe a quel punto intervenuto un uomo, che si è frapposto fra i due ed è stato raggiunto da un colpo.

La donna ferita si trova ricoverata in rianimazione, in prognosi riservata. L'altro uomo accoltellato è stato portato al pronto soccorso in codice 2, ovvero quello di media gravità.

Il treno 9309, partito da Torino e diretto a Roma, dopo aver subito un ritardo di sessanta minuti è stato cancellato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per i rilievi del caso.

(foto Ansa)