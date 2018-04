Agenti di quartiere, la proposta: "20mila assunzioni contro la (micro) criminalità"

"La criminalità "micro" non esiste. E la sicurezza non è di destra né di sinistra. Per questo, per affrontare la questione vedo un'unica soluzione: l'assunzione di almeno 20mila poliziotti di quartiere in tutta Italia". Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, esponente di Liberi e Uguali, in un'intervista a 'La Nazione'.

"Ho un'idea precisa che vorrei discutere in primis con i parlamentari toscani, di ogni colore politico, ed eventualmente mettere anche al centro di una proposta di legge d'iniziativa popolare: assumere 20mila persone dedicate al presidio delle strade e delle piazze. Poliziotti di quartiere ma anche carabinieri di prossimità".

"In Toscana ne arriverebbero così circa 1400 e permetterebbero di presidiare almeno 140 situazioni, giorno e notte, sette giorni su sette. Penso alle strade e alle piazze, ma anche a tramvie, bus e treni, dove la situazione è spesso insostenibile, fra chi non paga il biglietto e gruppi di sbandati - prosegue Rossi - Con la polizia sotto organico di oggi, con numeri inferiori al 1989, si può fare poco".

Per quanto riguarda le risorse, secondo il presidente della Toscana occorrerebbero 500 milioni di euro. "Si può finanziare l'operazione - afferma Rossi - applicando la proposta di legge Gori-Bonino per l'emersione dell'immigrazione clandestina attraverso il lavoro. Gli immigrati che lavorano al nero verrebbero regolarizzati, garantendo nuovi introiti alle casse dello Stato. Secondo i miei conti, se su 500mila migranti irregolari stimati in Italia se ne regolarizzassero 100mila, i finanziamenti sarebbero già disponibili".

Che cos'è il poliziotto di quartiere

Il Poliziotto di quartiere nasce per essere più vicino alla gente. Lavorare nelle strade del quartiere lo porta infatti a conoscere la realtà quotidiana degli abitanti della zona, ad essere un punto di riferimento per i commercianti e un deterrente per cittadini poco onesti. Per il suo servizio è dotato anche di computer palmare e telefono cellulare per rispondere in tempo reale alle richieste dei cittadini.

Il poliziotto di quartiere opera "a piedi" nei 103 capoluoghi di provincia italiani, vigilando sulla sicurezza dei quartieri e della gente. In alcune città, come Forlì, Crema e Padova sono state istituite anche pattuglie in bicicletta.

Chi sono gli agenti di quartiere

Berretto in tessuto morbido dotato di visiera, giaccone in gorotex che sostituisce la giacca e cinturone in cuoio nero. Il poliziotto di quartiere indossa una uniforme che, nel rispetto degli elementi distintivi della Polizia di Stato, richiama l'attenzione sulla particolarità del servizio, rendendo gli operatori immediatamente distinguibili sul territorio.

Con le volanti, le pattuglie a cavallo e quelle in moto il poliziotto di quartiere vigila sulla sicurezza dei cittadini e dei commercianti del quartiere, integrandosi perfettamente nella realtà quotidiana della zona assegnata.

Quanti sono e dove sono?

La figura dell'agente di quartiere è nata nel 2002 in forma sperimentale in 28 province come previsto dal contratto con gli italiani sottoscritto da Silvio Berlusconi nel corso della campagna per le elezioni politiche del 2001.

Alla fine del gennaio 2006, il Ministero dell'Interno dichiarava che gli operatori (uomini e donne) adibiti al servizio di "polizia di prossimità" erano oltre 3.700, impegnati in 748 aree cittadine. Oltre alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, sono impegnati nell'attività di polizia di prossimità anche il Corpo Forestale dello Stato, soprattutto nelle aree rurali e montane, e la Guardia di Finanza.