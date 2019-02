Prima fa retromarcia, poi attraversa a piedi l'autostrada: follia sulla A11

Per recuperare la merce volata via dal suo furgone, il conducente fa retromarcia sulla A11 e si ferma a recuperarla passando pericolosamente tra le macchine e i tir. Le telecamere del Centro operativo della Polizia Stradale della Toscana riprendono tutto e una pattuglia lo ferma poco dopo.

Ha pensato bene di andare a piedi in autostrada tra tir e auto per recuperare la merce perduta: è stato bloccato dalla Polstrada il conducente di un furgone. L'uomo andava in retromarcia sull'autostrada A11, la Firenze-Mare, vicino alla galleria di Serravalle Pistoiese, per recuperare alcuni oggetti volati via dal suo mezzo durante il tragitto.

Dopo essersi accorto di aver perso il carico, ma incurante del pericolo, si è fermato in corsia di emergenza per innestare la retromarcia, adoperandosi poi a raccogliere quanto disperso sulle corsie. A mano a mano che procedeva in retromarcia, dopo aver avvistato la merce, si fermava aprendo lo sportello di guida, per poi scendere e attraversare la carreggiata, senza preoccuparsi troppo delle auto e dei tir di passaggio. Recuperata la merce risaliva sul furgone per poi procedere di nuovo a retromarcia. Un pericolo enorme, per lui e per chi stava transitando in quel momento.

Così dal Centro Operativo della Toscana è stata allertata una pattuglia della sottosezione di Montecatini che in pochi minuti è giunta sul posto e l'ha fermato. I poliziotti hanno condotto l'uomo al casello di Montecatini, sanzionandolo per non aver fissato bene il carico e per aver attraversato a piedi la carreggiata, per un totale di circa 600 euro. La Polstrada ha anche avviato la procedura per segnalarlo alla Motorizzazione ai fini della revisione della patente, sottraendogli anche 15 punti.

