Donna abbandona il figlio di un anno nei pressi della stazione Termini e fugge in treno

Ha abbandonato il figlio di un anno in carrozzina per le strade di Roma nei pressi della stazione Termini e poi è salita un su treno. Rintracciata qualche ora dopo a Bologna, è stata arrestata per abbandono di minore. La donna, una italiana di 25 anni, è stata fermata dalla polizia alla stazione di Bologna insieme all'altra figlia di appena tre anni, come ricostruisce RomaToday.

A notare il piccolo nel passeggino incustodito in via Principe Amedeo è stato un passante intorno alle 17 di ieri giovedì 27 febbraio. Sul posto sono intervenuti subito gli investigatori della polizia, che hanno acquisito un video registrato dalle videocamere di sorveglianza di un vicino esercizio commerciale, che ha ripreso la donna lasciare il bambino in strada.

Abbandona il figlio di un anno nel passeggino e fugge in treno: il video

La polizia è riuscita subito dopo a identificare la 25enne, ospite presso una casa famiglia. Contattata telefonicamente dall'assistente sociale, la donna aveva detto di essere in viaggio per tornare a Roma ma non era vero: attraverso le celle telefoniche gli investigatori l'hanno infatti localizzata su un treno intercity Roma-Firenze-Bologna.

La donna fermata a Bologna insieme all'altra figlia di tre anni

Arrivata alla stazione di Bologna, la 25enne ha trovato ad aspettarla gli agenti della Polizia Ferroviaria con l'Autorità Giudiziaria, che ne ha poi disposto l'arresto per abbandono di minore e ha affidato l'altra figlia della donna a una comunità.

La 25enne non ha saputo fornire spiegazioni su cosa l'abbia portata ad abbandonare il figlio di un anno. Nessun problema invece per il piccolo rimasto a Roma, preso in un cura dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù in attesa della decisione della magistratura.