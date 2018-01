Capodanno di sangue, la zia del bambino ferito: "A San Giovanni si spara tutti i giorni"

"Stefano sta bene ma ha rischiato di restare invalido". A parlare è la zia del 12enne ferito da un proiettile vagante nella notte di Capodanno a San Giovanni a Teduccio (Napoli), in via Sorrento. Non si sarebbe trattato di uno sparo per i festeggiamenti, ma di una stesa, un avvertimento della camorra della zona, che ha colpito un bambino innocente. "Non c'entra nulla il Capodanno - prosegue Adele Guida, la zia del ragazzo - qui a San Giovanni sparano tutti i giorni. E' colpa di questa 'monnezza' e a pagare le conseguenze siamo noi persone perbene".

Video di Massimo Romano, NapoliToday