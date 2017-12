Auto finisce nella scarpata, bimbo di 6 anni cerca aiuto e salva la mamma

A sei anni è già un eroe. Un bambino della Val d'Ega, in Alto Adige, ha salvato la madre, rimasta ferita in un incidente stradale in una strada di montagna della zona.

L'auto su cui viaggiavano madre e figlio è precipitata in una scarpata per circa 150 metri. Il piccolo, uscito illeso dall'incidente, si è messo a correre nel bosco, nel cuore della notte, ed è andato a chiedere aiuto in un maso nelle vicinanze. Lì ha trovato un contadino, che ha subito avvisato i soccorsi, i quali si sono poi recati sul posto e hanno assistito la donna.

La mamma del piccolo eroe è stata portata in ospedale a Bolzano. E' ferita gravemente ma non è in pericolo. Anche il bimbo si trova in ospedale, sotto shock.