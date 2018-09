Blitz della polizia, trovato un 'tesoro' illegale: dove nascondeva tutto

San Giorgio come la Colombia. In una casa di Catania, in un vano nascosto da un frigorifero dotato di binari, nascondeva droga per un valore superiore ai 700.000 euro: 1,6 kg di cocaina, 1,6 kg di marijuana, 57 kg di hashish.

Il tutto insieme con un revolver calibro 38 special, un fucile con le canne mozzate e la matricola cancellata, una mitraglietta silenziata anch'essa con la matricola cancellata, centinaia di proiettili ed un giubbotto antiproiettile. Per questo la polizia ha arrestato Rosario Zagame, di 46 anni. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.