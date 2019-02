Bossi colpito da un malore, trasportato in ospedale in elisoccorso

Malore per Umberto Bossi. L'ex leader della Lega, 77 anni, è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo essersi sentito male in casa. Secondo le prime informazioni, Bossi avrebbe avuto un malore mentre si trovata nella sua abitazione di Gemonio, in provincia di Varese.

I soccorsi sono arrivati intorno alle 17. Bossi è stato trasportato in elisoccorso nell'ospedale di Varese. Le sue condizioni sarebbero gravi. Al momento non si conoscono le cause del malore.

Il sito VareseNews ha pubblicato un video (in basso) che mostra l'arrivo dell'elisoccorso nella residenza di Umberto Bossi. I primi soccorsi al "Senatur" sono stati prestati intorno alle 17 da un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Cittiglio. Poi il trasporto con l'elicottero a Varese. Bossi sarebbe caduto battendo la testa.

L'ospedale: "In corso accertamenti per individuare le cause del malore"

La notizia è stata confermata dall'ASTT Sette Laghi di Varese. Questo pomeriggio, riferisce l'ospedale, poco prima delle 18.00, Bossi "è stato portato in elisoccorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Circolo di Varese. Sono in corso gli accertamenti necessari ad individuare le cause del malore che lo ha colpito" mentre era a casa. Seguiranno degli aggiornamenti domattina, intorno alle ore 12.00, conclude la struttura.

"Coraggio vecchio leone, siamo tutti con te". Lo scrive su Twitter Roberto Maroni, ex governatore leghista della Lombardia, postando una foto di Umberto Bossi, che in questo momento è ricoverato all'ospedale di Varese.

Coraggio vecchio leone, siamo tutti con te pic.twitter.com/LHYRY8Hzgg — Roberto Maroni (@RobertoMaroni_) 14 febbraio 2019







Malore Bossi, Micciché: "Sono certo che tornerà presto"

Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, ha augurato al fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, una "pronta ripresa" dopo avere appreso del suo ricovero in ospedale, a Varese, a causa di una caduta nella sua abitazione di Gemonio. "Sono certo che Umberto Bossi - ha detto Miccichè - tornerà presto nell'agone politico che ha ancora bisogno della sua energia e della sua saggezza".