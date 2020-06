Casapound, sequestro preventivo per la sede di Roma

La Procura di Roma ha chiesto e ottenuto dal gip il sequestro preventivo per la sede di Casapound di via Napoleone III: il reato contestato è quello di occupazione abusiva. La decisione è arrivata al termine dell'indagine condotta dalla Digos della Questura di Roma. Il provvedimento era stato annunciato nella giornata di mercoledì 3 giugno dal vice ministro dell'Economia Castelli, ma adesso siamo passati dalle parole ai fatti: Casapound dovrà lasciare il suo storico quartier generale dove vivono una ventina di famiglie in emergenza abitativa.

Il portavoce dei militanti di estrema destra, Davide Di Stefano, aveva dichiarato a caldo di aver solo partecipato a un incontro in Questura. E inizialmente la stessa Questura, mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda, aveva smentito che fossero partite notifiche a riguardo.

Casapound, il vice ministro Castelli: "Ripristiniamo la legalità"

"Finalmente verrà sgomberata la sede di Casapound" ha informato per prima ieri in serata la vice titolare all'Economia. Seguita poi da Raggi, più cauta nei toni in attesa di conferme: "Qualcosa si muove. Ripristiniamo la legalità". Un'accelerata all'iter di sgombero che sembrava lontano dal vedere la luce. Lo stabile, lo ricordiamo, è di proprietà dell'agenzia del Demanio, e a luglio 2019 il suo ex direttore Riccardo Carpino ne aveva ordinato lo sgombero con una diffida, atto impugnato mesi dopo prima al Tar poi al Consiglio di Stato dagli stessi militanti di estrema destra. Iter a cui si affianca un'indagine della Corte dei Conti che ha chiesto un risarcimento a funzionari del Demanio e del Miur (il ministero dell'istruzione ha avuto lo stabile in uso) per mancata riscossione dei canoni.