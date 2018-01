Camion si scontra con un'auto e prende fuoco: chiusa l'autostrada A10

Chiusa l'autostrada A10 Genova-Savona nel tratto compreso tra Varazze e Arenzano verso Genova, in seguito ad un incidente tra un'auto e un camion che trasportava rotoli di carta, che ha preso fuoco all'altezza del chilometro 24 alle ore 12. Autostrade per l'Italia consiglia a chi è diretto a Genova di uscire a Varazze, dove si segnalano circa cinque chilometri di coda, e rientrare ad Arenzano dopo aver percorso la ss1 Via Aurelia.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso meccanici e sanitari. Due persone sono state soccorse dalla Croce Rossa di Varazze e da quella di Cogoleto e trasferite entrambe all'ospedale San Paolo di Savona in codice giallo. Incidente con feriti anche sull'autostrada A26 nel primo pomeriggio. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale in codice giallo.

