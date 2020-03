Caso sospetto di Covid sul volo Roma-Palermo: aereo fermo in pista per mezz'ora

Un caso sospetto di coronavirus è stato segnanalato a bordo del Roma-Palermo atterrato all’aeroporto Falcone-Borsellino intorno alle 19 di ieri. Il velivolo è rimasto per circa mezzora sulla pista con i passeggeri a bordo. Una telefonata giunta allo scalo palermitano - come riporta l’agenzia di stampa Italpress - ha segnalato la presenza di un passeggero proveniente da Bruxelles che aveva fatto scalo a Fiumicino.

Il giovane sospetto è stato sottoposto a tampone e si attende ancora l’esito dell’esame ma resta da capire cosa abbia fatto scattare l'allarme o se avesse accusato e "nascosto" qualche sintomo. I passeggeri sono stati invitati a compilare un documento e sottoposti ad alcuni controlli sanitari. Poi sono scesi a piccoli gruppi dalle porte posteriori e anteriori del velivolo. Quelli seduti nelle file vicine al passeggero sospetto invece sono stati trattenuti per ulteriori accertamenti.

"Su indicazione dell’Usmaf (Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera) la Gesap - si legge in una nota - già da settimane ha garantito un canale sanitario con controlli serrati sui passeggeri dei pochi voli in entrata e in uscita dall’aeroporto e ha attivato tutti i protocolli che riguardano il contrasto al contagio del Covid-19, con un programma di sanificazione degli ambienti aeroportuali. Si rammenta - spiegano da Gesap - che le autorità sanitarie possono decidere, in base ai casi che si presentano di volta in volta, in via precauzionale, di attivare i protocolli di gestione sui sospetti casi a tutela dell’aeroporto e della popolazione mettendo in atto tutte le opportune cautele. Ringraziamo l’Usmaf, la Croce Rossa e le forze dell’ordine in campo per il continuo presidio a tutela dei lavoratori e dei passeggeri".