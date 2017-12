Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato in meno di 24 ore alla morte di Enrico Azzini, 21enne di Fontaneto d'Agogna.

Inutile la corsa in ospedale

I primi sintomi martedì sera. Sembravano quelli di una normale influenza, poi sono comparse delle macchie sospette sul volto. Il ragazzo è stato prima visitato dalla guardia medica di Borgomanero, dove è arrivato in ambulanza, poi è stato trasportato all'ospedale di Novara. Il caso clinico è apperso subito disperato, anche se i medici hanno escluso si trattasse di meningite. Poi, nella notte tra mercoledì e giovedì, il decesso.

Attesa per i risultati dell'autopsia

L'autopsia dovrà fare luce sul tipo di batterio che ha attaccato Enrico. Il ragazzo lavorava nello stabilimento Faco di Cameri per la costruzione degli F-35. Il padre Giovanni è molto noto per essere stato assessore del Comune di Fontaneto per diversi anni.

La notizia su NovaraToday