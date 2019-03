Ritrovato il corpo di Enrico: travolto da un'onda con la fidanzata e un amico

E' stato ritrovato nella tarda serata di ieri - dopo una segnalazione da parte di due sub - il corpo senza vita di Enrico Cordella, il ragazzo di 22 anni travolto domenica 24 febbraio da un'onda sul molo di Santa Maria la Scala, ad Acireale, insieme con la fidanzata e un amico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Capitaneria di porto per le operazioni di recupero. Il cadavere era a due metri di profondità. Il corpo è stato identificato qualche ora dopo il ritrovamento.

Ritrovato il corpo di Enrico Cordella a Santa Maria la Scala, Acireale

La tragedia è avvenuta lo scorso 24 febbraio. Dopo alcune ore erano stati recuperati i corpi di Margherita Quattrocchi, 21 anni, e di Lorenzo D'Agata, 27, due dei tre ragazzi che si trovavano nell'auto caduta in mare nel porticciolo di Santa Maria la Scala, frazione marinara di Acireale, a causa del maltempo. Con la ragazza si trovava anche il fidanzato Enrico Cordella, di 22 anni, disperso fino a ieri. Secondo una prima ricostruzione, Enrico Cordella, Margherita Quattrocchi e Lorenzo D’Agata erano su una Fiat Panda posteggiata sul molo del porticciolo per guardare il mare mosso quando un'onda anomala ha trascinato la vettura in mare.

La tragedia sarebbe stata notata da un testimone che aveva lanciato l'allarme.

Le immagini del recupero del corpo di Enrico Cordella | Video