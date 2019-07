Giovane mamma malata di tumore: sui social scatta la gara di solidarietà 

Una giovane mamma in difficoltà, con una sola possibilità: una complicata e costosa operazione chirurgica.

E' la storia di Esmeralda Atri, una madre di due bambini colpita da un tumore maligno all'esofago che la costringe a portare un tubicino nella trachea per respirare.

La salvezza per la ragazza di Adrano, in provincia di Catania, è la ricostruzione dell'esofago in Francia, ma c'è un nodo da risolvere: servono 46mila euro. Così su Facebook è scattata la gara di solidarietà per raccogliere la cifra.

"Tra mille fatiche e grazie anche all'aiuto delle parrocchie di Adrano, sommando tutte le raccolte e i soldi che ci sono stati donati per diverse vie siamo arrivati a circa 19 mila euro! Ottimo Traguardo, ma siamo ancora lontani da quota 46mila", riporta la pagina Facebook dedicata alla raccolta 'Ritorniamo a far sorridere la nostra Esmeralda'".

L'iniziativa è partita anche sul portale GoFundMe: la data per l'operazione è stata fissata nel mese di settembre, c'è tempo fino ad allora per arrivare a quota 46mila euro e salvare il sorriso di questa giovane mamma.