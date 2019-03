Accoltella il compagno per gelosia, poi dà la colpa a uno straniero: "È fuggito"

La scorsa notte a Firenze i carabinieri hanno arrestato una donna di 31 anni che, al culmine di una lite per motivi di gelosia, ha sferrato al fidanzato una coltellata all'altezza del cuore. L'uomo, 40 anni, titolare di un locale, è stato soccorso dai sanitari del 118. E' stata proprio la donna a chiamare i soccorsi. Dopo essersi sbarazzata della lama, di fronte ai carabinieri la 31enne ha cercato di incolpare un'altra persona: "E' stato uno straniero, che poi è fuggito".

L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Careggi in prognosi riservata. Da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

Firenze, accoltella il fidanzato per gelosia: la ricostruzione

I fatti nella tarda serata di ieri via della Vigna Nuova, in pieno centro. A quanto sembra i due avrebbero iniziato a discutere mentre stavano passeggiando. A causare la lite una nuova commessa del locale di cui l'uomo è titolare. Quando a quest'ultimo è arrivato un sms da parte di una ex ragazza, la 31enne ha cercato di allontanarsi.

A un certo punto il 40enne, al fine di chiarire la vicenda, ha afferrato la fidanzata per un braccio, ma la donna avrebbe estratto un coltello che custodiva in borsa sferrando contro il fidanzato un colpo all'altezza del cuore che, fortunatamente, ha lesionato solamente la parte esterna del muscolo cardiaco. La donna ha chiamato il 118 riferendo però che il responsabile dell'accoltellamento era uno straniero che si era già allontanato.