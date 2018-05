Ex sindaco esce per una passeggiata e scompare, ricerche in corso nei boschi

Sono in corso le ricerche di Franco Gussoni, ex sindaco di Pontremoli ed ex presidente della Provincia di Massa Carrara.

Gussoni si è allontanato dalla sua abitazione nel piccolo paese di Vignola, in Lunigiana, nella tarda mattinata di domenica 13 maggio, come scrive Il Corriere della Sera. Non vedendolo rientrare per l'ora di pranzo dopo una passeggiata nei boschi che conosceva molto bene, il figlio ha dato l'allarme. Nelle ricerche sono impegnati al momento carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino e la Protenzione civile, insieme a parenti e conoscenti.

Insegnante di lettere alle scuole medie, formatosi politicamente in seno alla Dc e poi approdato al Pd, Gussoni, 69 anni, è stato sindaco di Pontremoli dal 2007 al 2011 e presidente della Provincia di Massa Carrara dal 1994 al 2002