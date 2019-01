Moto rubate in pieno giorno: i ladri ci mettono meno di 20 secondi 

La Polizia di Stato ha diffuso le immagini dell'operazione "Mosneagul", in cui viene mostrata la tecnica utilizzata dai ladri per rubare motoveicoli parcheggiati per strada. Un furto 'lampo', quello mostrato nel video, in cui i due malviventi impiegano meno di venti secondi per portare via il mezzo.

L'episodio è avvenuto in Ferrucci a Torino. Lungo la corsia del controviale è parcheggiata una motocicletta. Due uomini a bordo di un scooter si fermano, si accostano e poi rubano il mezzo davanti agli occhi di un anziano. Uno la tiene, mentre l'altro con forza rompe il blocca sterzo. A questo punto, rapidi e decisi, tolgono il cavalletto, spostano la motocicletta sulla strada e la fanno partire a spinta.

Questo è solo uno degli episodi che gli uomini della Polizia di Stato sono riusciti ad accertare grazie a un'operazione che ha portato otto persone in carcere - per altri quattro l'obbligo di firma - per furto e ricettazione di motoveicoli. Le motociclette venivano infatti poi smontate e i pezzi venivano rivenduti.