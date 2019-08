Barbarie a Cernobbio, gattino lanciato da un'auto in galleria

Un gesto abietto e di una stupidità disarmante quello avvenuto a Cernobbio, in provincia di Como, dove un gatto è stato lanciato da un'auto in corsa. L'animale è stato gettato dal finestrino all'interno di una galleria (foto in basso). Un automobilista di passaggio che ha notato la scena ha allertato subito il 112. Sono giunti sul posto i pompieri che hanno catturato e tratto in salvo il piccolo micio.

I carabinieri della compagnia di Como, giunti anch'essi sul posto, hanno avviato le indagini per risalire al responsabile dell'odioso gesto che potrebbe configurare il reato di maltrattamento su animali. Grazie all'immediato interesse dell'associazione Como Soccorso Emergenza Veterinaria si è subito individuata una persona disponibile ad adottare l'animale.

Il gattino salvato dai vigili del fuoco | Video