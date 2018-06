Cronaca / Italia

Pacco bomba gli esplode tra le mani: grave giovane avvocato

Giampiero Delli Bovi è in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Sconosciuto il movente: Delli Bovi collabora con lo studio legale del neo sindaco di Montecorvino Rovella Martino D'Onofrio, ma non ha incarichi politici