Incendio in diretta, Mentana interrompe il tg di La7: "Non è uno scherzo"

Un incendio scoppiato proprio nei pressi delle sale che ospitavano la diretta ha costretto Enrico Mentana ad interrompere il tg La7, ieri sera, mentre era in collegamento con Milena Gabanelli per il consueto approfondimento di "Data room", quasi in chiusura di giornale. Il direttore e conduttore è stato costretto a chiudere in anticipo il suo tg per spostarsi negli studi di "In Onda", situati nella stessa zona, e concludere il proprio lavoro salutando i telespettatori.

Incendio in diretta a La7, Mentana interrompe il tg

L’emittente ha mandato in onda pubblicità per 10 minuti e poi Mentana è tornato in video, dallo studio della trasmissione di David Parenzo e Luca Telese. "Siamo scesi di tre piani in questo studio perché lo studio era fuori uso. Ci vediamo domani sera, fiamme permettendo", ha detto Mentana salutando i telespettatori. Il direttore del tg La7 ha poi postato su Instagram immagini dei vigili del fuoco in azione sul tetto degli studi di via Umberto Novaro a Roma.





I vigili del fuoco, intervenuti immediatamente, sono riusciti a spegnere l'incendio in pochi minuti, senza provocare danni irreparabili all’edificio. La palazzina - invasa dal fumo - è stata evacuata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro squadre. In base a quanto riferito dagli stessi vigili, avrebbe preso fuoco la parte superiore del tetto, probabilmente la guaina, dove sono in corso alcuni lavori di riparazione. Nessun ferito.

#Roma #22luglio 21:30, intervento in corso per l’incendio in un sottotetto degli studi televisivi di @La7tv in via Novaro. Quattro squadre sul posto, incendio in fase di bonifica pic.twitter.com/A51Cp63MX7 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 22 luglio 2019