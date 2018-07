Inferno sull'A1: morto Stanislao Acri, la moglie Daria e il figlio di 6 mesi. Il cordoglio di Di Maio

Erano in viaggio verso Rossano, in Calabria, dopo il concerto di Roger Waters al Circo Massimo. A casa però non sono mai arrivati. È drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo le 13 di ieri sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo, nel Frusinate.

A perdere la vita un giovane avvocato che militava nel Movimento 5 Stelle, Stanislao Acri, la moglie Daria Olivo e il piccolo Pier Emilio, un bambino di soli sei mesi. Le vittime, calabresi di origini, si erano trasferite temporaneamente a Roma e sabato sera erano andati al concerto di Roger Waters. I biglietti sono stati ritrovati in auto.

Stanislao Acri – scrive RomaToday - frequentava un master nella Capitale ed è stato candidato a sindaco con il Movimento 5 Stelle a Rossano Calabro, dove aveva la residenza: è arrivato al ballottaggio ma non è stato eletto. La moglie, invece, dopo la nascita del figlio, aveva lasciato il lavoro da impiegata. Entrambi avevano 35 anni.

Le condoglianze di Di Maio

La tragedia ha scosso anche il mondo del M5s. "Una tragedia immane – scrive Luigi Di Maio su Facebook Porgo le mie più sentite condoglianze a tutti i familiari e gli amici".

Incidente sull'A1, tre morti: la dinamica

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la Fiat Punto sulla quale viaggiavano le tre vittime sarebbe stata tamponata da un furgone Volkswagen. L’impatto è stato fatale. L'autista del furgone è stato interrogato e, come prevede la legge, sottoposto ai test di alcol o droga ed il suo cellulare è stato sequestrato.