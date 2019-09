Cervo in fuga sulla carreggiata: due motociclisti feriti, morto l'animale

Un cervo morto e una coppia di motociclisti feriti. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Bovisio Masciago, vicino Monza.

Pochi minuti prima di mezzogiorno un cervo in fuga, probabilmente scappato da qualche area boschiva dei dintorni, si è ritrovato lungo la carreggiata ed è finito contro una moto su cui viaggiavano un uomo di 70 anni e una donna di 66. Il motociclista purtroppo non è riuscito a evitare l'impatto. Sul posto, insieme alla polizia locale di Bovisio Masciago sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza con tre ambulanze e l'elisoccorso.

Incidente a Bovisio: la ricostruzione

Per il povero cervo non c'è stato nulla da fare, mentre la coppia è stata soccorsa dal personale del 118. A preoccupare di più sono state le condizioni dell'uomo alla guida del motociclo che ha riportato un trauma cranico e al torace ed è stato trasferito in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza, la donna invece ha rimediato una frattura al femore ed è stata accompagnata all'ospedale Niguarda di Milano.

Sul posto è intervenuta anche la polizia provinciale per il recupero dell'animale.