Scontro tra bus di studenti, muore un ragazzino di 14 anni

Tragedia a Gazzaniga, centro della Bergamasca in Valle Seriana, dove ieri all'uscita delle scuole due bus si sono scontrati e un ragazzino di 14 anni è morto dopo essere stato trasportato in elisoccorso in ospedale.

Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, un bus che stava entrando in stazione si è scontrato lateralmente con un altro in movimento sul piazzale della stazione di Gazzaniga.

Schianto tra bus, muore Luigi Stefano Zanoletti

Nell'impatto sono rimasti coinvolti tre ragazzini. Luigi Stefano Zanoletti non ce l'ha fatta. Altri due sono rimasti feriti, uno in maniera grave: rischia un'amputazione.

Zanoletti, originario di Marinoni di Ardesio, frequentava il primo scientifico all'Istituto Isiss di Gazzaniga. Come scrive Il Giorno, è rimasto intrappolato tra i due bus. I soccorsi del 118 hanno provato a rianimarlo sul posto, poi il trasporto d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento ma il suo cuore ha smesso di battere durante l'operazione.

Il momento dell'incidente è stato ripreso in un video pubblicato in diretta su Instagram da un'ignara studentessa. Il clima allegro da uscita di scuola si è trasformato in pochi instanti in panico, mentre si sentono in sottofondo le urla dopo lo schianto.