Tragedia nella notte, auto con tre giovani si ribalta: morte due ragazze

Due ragazze di 16 e 19 anni hanno perso la vita nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo nei pressi di Roma. L'automobile su cui le due vittime viaggiavano insieme ad una terza ragazza, una 18enne rimasta ferita, è uscita di strada e è ribaltata più volte in via Aurelia all'altezza del km 26, tra Torrimpietra e Aranova.

Incidente sull'Aurelia (Roma), morte due ragazze

A perdere la vita una 16enne e la ragazza al volante, una 19enne. Trasportata in ospedale in codice rosso all'Aurelia Hospital, ma non in pericolo di vita l'altra giovane rimasta ferita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione Torrimpietra e di Civitavecchia e i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere dell'auto. Secondo una prima ricostruzione, le tre giovani stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa in un pub di Ladispoli. I militari dell'Arma indagano per ricostruire la dinamica del sinistro mortale.