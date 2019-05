Frontale tra due auto sulla statale per l'aeroporto: morto un uomo

Un uomo morto e una donna ferita gravemente. Questo il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, sabato 25 maggio, sulla statale 336, la superstrada dell'aeroporto di Malpensa, vicino Milano.

Incidente sulla statale per Malpensa: morto un uomo

Verso le 6.40, per cause ancora in corso di accertamento, due auto - un suv Opel e una Ford Fiesta - si sono schiantate frontalmente tra loro nel tratto che va verso l'autostrada A4, nel territorio comunale di Mesero. Pesantissimo il bilancio: un uomo di 66 anni, conducente di una delle vetture, è morto praticamente sul colpo, mentre una donna di quarantasette - che era alla guida dell'altra vettura - è stata soccorsa sul posto e poi trasferita in condizioni gravi all'ospedale di Legnano.

Sulla statale sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada, ora al lavoro per ricostruire le cause che hanno originato il tragico incidente.