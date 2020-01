Scontro tra un'auto e un pullman, bilancio tragico: due persone morte sul colpo

Due persone sono morte questa mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto a Civitella Paganico (Grosseto), lungo la strada statale 223.

Secondo una prima ricostruzione, un pullman e un'auto si sono scontrati nel tratto dove la carreggiata si restringe a due corsie, per cause ancora in via di accertamento.

Incidente stradale sulla statale di Paganico (Grosseto): due vittime

Le due vittime – di cui non è stata ancora fornita l'identità – erano a bordo dell'auto, mentre un passeggero del pullman è rimasto lievemente ferito. Il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso delle due vittime. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi del caso.

Il tratto interessato al km 29,900​ della ss 223 è stato chiuso e ci sono state ripercussioni sul traffico.