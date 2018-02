“Possono contenere pezzi metallici”: Lidl, Auchan, Simply ed Esselunga ritirano le tortine

Per la possibile presenza di corpi estranei metallici all'interno del prodotto, è stato disposto a titolo precauzionale il ritiro di alcuni lotti di merendine prodotte dalla Stabinger nello stabilimento di via Anderter 11 a Sesto, in provincia di Bolzano. L'azienda ha pubblicato sul suo sito ufficiale un comunicato in cui avverte consumatori e rivenditori.

“Egregi Signori, una ns. fornitrice ci comunica che un lotto di una materia prima consegnataci potrebbe contenere singoli filamenti in acciaio, del diametro di 0,5 mm e lunghezza superiore ad 1 cm, risultati non visibili al Metal Detector presente sul fine linea del loro impianto di produzione”.

“Dalle verifiche da noi immediatamente effettuate – conclude il comunicato - è risultato che i prodotti potenzialmente contaminata con filamenti in acciaio sono:

Anche i rivenditori diretti hanno rilasciato dei comunicati ufficiali riguardanti i prodotti e i lotti da ritirare.

Auchan e Simply: ritiro tortina alla ricotta da 300 g

Auchan e Simply hanno reso noto che il prodotto interessato è la tortina alla ricotta Stabinger. In particolare si tratta di due lotti della confezione da 300 grammi, con data di scadenza 22/02/2018 e 01/03/2018.

Lidl: ritiro tortina della nonna e tortina alle mele

Per quanto riguarda il Lidl, i prodotti che potrebbero contenere pezzi metallici sono a tortina della nonna e la tortina alle mele vendute con il marchio dell’insegna Milbona in confezione da 300 grammi. In particolare il ritiro riguarda i lotti con data di scadenza dal 24/02/2018 al 06/03/2018.

"Pur essendo il rischio di contaminazione stimato del tutto remoto, la decisione di provvedere al richiamo è stata presa a seguito della segnalazione da parte del fornitore di materia prima per la possibile presenza di frammenti metallici in una partita di grassi vegetali (palma e cocco) utilizzati per la produzione dei lotti sopra indicati".

Esselunga: ritiro tortino alla ricotta

Infine, Esselunga ha richiamato la tortina alla ricotta Stabinger e la tortina di mele. Per il primo prodotto i lotti 'incriminati' sono quelli con scadenza 22/02/2018, 24/02/2018, 27/02/2018 e 01/03/2018, mentre per il secondo dolce si fa riferimento ai lotti con scadenza 27/02/2018 e 01/03/2018.