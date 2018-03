Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi 27 marzo

Occhio ai numeri vincenti del SuperEnalotto. Il jackpot in palio per l’estrazione di oggi, martedì 27 marzo 2018, è di ben 119,4 milioni di euro. Tanto vale il biglietto con la sestina vincente: si tratta del premio più alto d’Europa e del quinto premio più alto nella storia del gioco. Ma non c’è solo il SuperEnalotto: come ogni martedì, oggi verranno estratte anche le combinazioni vincenti di Lotto e 10eLotto.

SuperEnalotto, estrazione oggi 27 marzo: i numeri

10 16 35 63 73 83

Numero Jolly 20

Numero SuperStar 66

I numeri del Lotto

Estrazione n°37 del 27/03/2018 NAZIONALE 8 54 66 45 21 BARI 65 63 77 18 58 CAGLIARI 70 16 76 10 22 FIRENZE 79 87 58 64 89 GENOVA 36 18 9 32 31 MILANO 10 77 56 19 53 NAPOLI 26 42 24 48 88 PALERMO 90 51 47 36 13 ROMA 76 48 37 84 36 TORINO 75 71 79 58 40 VENEZIA 44 52 31 69 71

10eLotto, estrazione del 27 marzo 2018

Lotto e SuperEnalotto, cos'è successo nell'ultima estrazione

Per quanto riguarda il Lotto, l’ultima estrazione ha portato fortuna ad un giocatore di Fosdinovo (Massa-Carrara) che ha vinto 21mila euro grazie ad una giocata complessiva di 4 euro su tutte le ruote.

In testa alla classifica dei numeri ritardatari (tabella in basso, fonte Lottomatica) c’è il 65 sulla ruota di Torino che non esce da 126 estrazioni, seguito dall’85 sulla ruota di Cagliari che invece si fa attendere da 113 turni.

È stato più avaro di premi il 10eLotto che ha portato comunque fortuna ad un giocatore di Tione di Trento: con una puntata da due euro se ne è portati a casa 10mila.

Nell’ultima estrazione del SuperEnalotto è stato invece centrato un 5+1 da ben 775mila euro. Il biglietto vincente è stato giocato in una tabaccheria di Giardini Naxos, in provincia di Messina. Nessuna traccia invece del 6 che manca ormai dallo scorso agosto. L’estrazione di oggi sarà quella decisiva per assegnare il jackpot milionario? Staremo a vedere. Intanto ricordiamo che per l’estrazione di sabato 31 marzo il SuperEnalotto mette in palio 100 premi garantiti da 100.000€ ciascuno (qui tutte le informazioni).

I numeri ritardatari del Lotto

(screenshot Lottomatica)