Esce da lavoro e chiama la moglie: "Sto arrivando". Poi scompare nel nulla

Da venerdì pomeriggio non si hanno più notizie di Matteo Baviera, un operaio di 35 anni di casa a Calcinato (Brescia) scomparso nel nulla dopo essere uscito dall’azienda di Rezzato dove lavora. Da allora la moglie di Matteo, Federica, attende che il telefono squilli di nuovo e che dall’altro capo ci sia suo marito. La giovane, 25 anni, non riesce a comprendere la ragione di una scomparsa che sembra essere avvolta nel mistero. "Amore, sto arrivando" le avrebbe detto il 35enne prima di spegnere il cellulare e sparire nel nulla.

Nulla lasciava intendere che Matteo avesse intenzione di allontanarsi da lei e dal loro bimbo di un anno. Venerdì mattina il marito le aveva anche fatto anche trovare un biglietto: "Ti amo e non ti voglio perdere". Accanto un palloncino per il figlioletto.

"Ci vuole bene e non ci avrebbe mai abbandonato - racconta la ragazza a BresciaToday -. Non so più cosa pensare: che io sappia non aveva debiti o problemi particolari di salute, ma è una persona molto introversa, e difficilmente si apre e si confida".

Matteo Baviera, la ricostruzione dei carabinieri

Stando a quanto accertato dai carabinieri, una volta uscito da lavoro Matteo si sarebbe diretto verso casa a bordo della sua Alfa nera. Le telecamere della videosorveglianza comunale avrebbero inquadrato la sua auto all’1.35 di notte, mentre percorreva la Statale in direzione Brescia.

Al momento della scomparsa indossava una felpa grigia con la scritta EDIL3, un paio di jeans e delle scarpe antinfortunistiche; ha un grosso tatuaggio sul braccio sinistro. Con sé non avrebbe né soldi, ne bancomat, né documenti.

L’ultima segnalazione

A riaccendere le speranze una chiamata arrivata, alla moglie, lunedì pomeriggio: un uomo avrebbe incontrato il 35enne a Villanuova sul Clisi.