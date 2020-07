Bambino scomparso mentre gioca col fratellino: "Il sospetto sequestratore è un amico di famiglia"

Dopo 43 anni c'è una possibile svolta nelle indagini sulla scomparsa di Mauro Romano, avvenuta a Racale (in provincia di Lecce) il 20 giugno 1977. Secondo gli inquirenti, il giorno della sparizione il piccolo, che all'epoca aveva sei anni, sarebbe salito sull'auto di un uomo. Il bambino non è mai stato trovato. La svolta nell'indagine sulla misteriosa scomparsa potrebbe essere arrivata proprio oggi: è stato identificato un uomo, ritenuto il presunto sequestratore del bambino di Racale, rapito mentre giocava col fratello in strada nei pressi della casa dei nonni.

Mauro Romano, possibile svolta nelle indagini sul bambino scomparso a Racale (Lecce)

L'anziano fermato nelle ultime ore, scrive LeccePrima, sarebbe un amico di famiglia ed è attualmente interrogato dagli inquirenti, alle prese con un’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Lecce. Al momento non risulta indagato: sono in corso alcuni accertamenti disposti dal sostituto procuratore Stefania Mininni. L’uomo, stando alle prime risultanze investigative, potrebbe essere lo stesso notato alla guida del veicolo sul quale il bambino è stato notato l’ultima volta, nel giugno del 1977, mentre veniva allontanato dalla strada in cui vivevano i suoi nonni.

Nel mese di febbraio, poco prima dell’emergenza sanitaria, i genitori del bambino scomparso sono stati ascoltati dagli investigatori in una località segreta. Un interrogatorio che seguì all’arresto, qualche giorno prima, di un 69enne di Taviano accusato di pedofilia e ascoltato dai carabinieri come possibile persona informata sulla vicenda del bambino scomparso nel nulla.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli aggiornamenti sulla notizia su LeccePrima