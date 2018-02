Tragico incidente stradale: Simona, militare napoletana, muore a 27 anni

Una ragazza di 27 anni, Simona Forte, ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto nella notte a Foggia, mentre percorreva la Circonvallazione, nei pressi dello svincolo per le Casermette.

La 27enne, militare dell'Esercito italiano e era originaria di Vico Equense, in provincia di Napoli, si trovava alla guida della sua automobile quando, per cause ancora da accertare, è andata a sbattere contro un camion guidato da un 41enne di Torremaggiore, rimasto illeso. La 27enne, caporalmaggiore nel 21esimo reggimento del Genio di Caserta, lascia un figlio di 3 anni.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118, polizia stradale e Anas.

La notizia su NapoliToday