Napoli, 16enne muore per sospetta meningite. Sotto osservazione la sorella

Tragedia al Cardarelli di Napoli, dove un 16enne di Marano è morto per una sospetta meningite, anche se sono ancora in corso le analisi per accertare i motivi del decesso.

Sono attualmente in corso esami microbiologici sul corpo del ragazzino, il cui esito dovrebbe essere reso noto nel pomeriggio di oggi.

C’è preoccupazione ora per la sorella del 16enne, ricoverata nel reparto malattie infettive dell’ospedale Cotugno. La ragazza, 19 anni, ha la febbre e si teme possa essere stata contagiata. È ora sotto osservazione nella Prima Divisione del Cotugno: quando è arrivata aveva una temperatura corporea di 37,5 gradi. Esami eseguiti anche sui suoi campioni di sangue.

"Siccome l'evento è stato così violento e improvviso, non abbiamo una diagnosi certa. Ma ci sono sospetti che si tratti di meningite". È quanto ha fatto sapere alla stampa il direttore sanitario del Cardarelli Franco Paradiso.

"Abbiamo inviato al Cotugno un campione di sangue del ragazzo defunto per avere risconti su un'eventuale meningite – ha proseguito Paradiso – La sorella, invece, è stata trasferita presso quel presidio ospedaliero. Abbiamo avviato i protocolli standard previsti per i nostri dipendenti".

