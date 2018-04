Cronaca / Italia

Milletrecento giorni di permesso con la legge 104, erano in vacanza: "A processo per truffa"

La procura di Teramo ha chiesto il rinvio a giudizio per truffa aggravata nei confronti di due dipendenti della locale Asl abruzzese. I magistrati hanno disposto il sequestro di 70mila euro come "ingiusto profitto ottenuto": in permesso retribuito per 1300 giorni