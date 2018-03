Alessandro Neri trovato morto: è stato ucciso con un colpo di pistola

L'omicidio di Alessandro Neri è avvolto nel mistero più fitto. Un ragazzo normale, perbene, amato e rispettato da tutti. Il 29enne di Spoltore è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio a San Silvestro, alla periferia di Pescara: ucciso da un colpo di pistola al petto.

Omicidio Alessandro Neri

Era scomparso da qualche giorno dalla sua abitazione senza dare alcuna notizia. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa due giorni fa, e ieri mattina era stata ritrovata la sua auto parcheggiata davanti alla pizzeria Maruzzella in via Mazzini, in pieno centro a Pescara.

Nessuna ombra nella sua vita: chi lo ha ucciso? Chi poteva volere la sua morte? Il corpo è stato ritrovato tra gli arbustidai cani molecolari dopo che il segnale del telefono cellulare del giovane è stato individuato nell'area di Fosso Vallelunga. Le operazioni di recupero del cadavere sono state complesse.

Indagini in corso

Fondamentali - racconta IlPescara - saranno i rilievi sul corpo e sul luogo del ritrovamento per capire innanzitutto quando è stato ucciso Alessandro, se poco dopo la scomparsa oppure nelle ultime ore. Forse, ma è solo un'ipotesi, Alessandro conosceva il suo assassino. Ha lasciato la sua auto in centro ed è salito sulla vettura di una persona di cui si fidava? Indizi utili potrebbero arrivare dalle telecamere della zona di via Mazzini dove l'auto è stata parcheggiata.

Indagano i carabinieri di Pescara.