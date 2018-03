Laura, accoltellata e gettata nel pozzo: il compagno ha confessato l'omicidio

Nella notte il compagno è crollato e ha confessato l'omicidio: "Sono stato io, l'ho uccisa io".

Laura Petrolito, 20 anni, due bimbi piccoli, era stata trovata morta nelle campagne di Canicattini Bagni, nel Siracusano. La giovane, mamma di due bambini, era scomparsa da alcune ore e il padre aveva lanciato l'allarme.

Il compagno ha confessato

P.C., ha confessato il delitto. Bracciante agricolo, padre della seconda bimba di Laura, è nella caserma dei carabinieri in stato di fermo. La coppia aveva problemi da tempo, secondo alcuni conoscenti.

Il dramma sabato sera, quando la coppia, che viveva a casa del padre di Laura, si era allontanata per una passeggiata. Nessuno dei due è rientrato a casa.

Cadavere in un pozzo

Poi il ritrovamento del cadavere nel pozzo. L'assassino l'ha pugnalata diverse volte, poi l'ha buttata giù. Il corpo però è rimasto intrappolato tra le lamiere che ostruiscono il pozzo artesiano, tanto che il killer avrebbe cercato, invano, di spingerlo in fondo. Le indagini dovranno chiarire se abbia commesso da solo il femminicidio o se si sia fatto aiutare da qualcuno, almeno a occultare il cadavere.

La comunità è sconvolta "E' una notizia drammatica che ha scosso tutta la comunità. Una donna, una giovane mamma, non può morire in questo modo violento". Lo ha detto il sindaco di Canicattini, Marilena Miceli. "Auspichiamo ha aggiunto - che le forze dell'ordine e gli inquirenti facciano piena luce e soprattutto rendano giustizia per la morte di una giovanissima mamma".

Laura Petrolito aveva avuto giovanissima un bimbo che vive con la nonna paterna. Era diventata mamma per la seconda volta 8 mesi fa. Si parla di un'infanzia difficile: la ragazza era cresciuta con il padre, dopo che la madre se n'era andata via di casa. "Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere metti le mie scarpe... vivi il mio dolore , i miei dubbi, le mie risate... cadi dove son caduto io e sopratutto prova a rialzarti come ho fatto io", scriveva in un post su Facebook.