Sparatoria in strada: uomo ucciso davanti alla fidanzata

Sparatoria in strada nel pomeriggio a Pandino, piccolo comune in provincia di Cremona a una cinquantina di km dal capoluogo. Un uomo sudamericano di 43 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco davanti alla fidanzata da un aggressore che al momento risulta in fuga. I sanitari del 118, intervenuti sul posto dopo che proprio la donna aveva dato l’allarme per prima, hanno solo potuto constatare il decesso.

Secondo le prime ricostruzioni, riportate anche dai media locali, si sarebbe trattato di una sorta di esecuzione e le ipotesi sul movente stanno valutando la pista passionale.

Sul selciato sono stati ritrovati tre bossoli.