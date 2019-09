Tragedia sul lavoro nel Pavese: due operai annegati in una vasca e due dispersi

Tragedia sul lavoro in provincia di Pavia. Stando alle prime informazioni il gravissimo incidente è avvenuto in un'azienda agricola di Arena Po dove, per cause ancora da chiarire, due operai sono annegati in una vasca dell'azienda e altri due sono dispersi. I vigili del fuoco stanno procedendo allo svuotamento della vasca per agevolare le operazioni di recupero. Il fatto sarebbe avvenuto attorno alle 12.30.

Articolo in aggiornamento