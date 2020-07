Bomba d'acqua su Palermo, il giallo dei dispersi: "Pioggia più violenta della storia, ma nessuna allerta meteo"

Ieri "un metro di pioggia è caduta a Palermo in meno di 2 ore. La pioggia più violenta nella storia della città almeno dal 1790, pari a quella che cade in un anno. Una pioggia che nessuno, nemmeno i metereologi che curano le previsioni nazionali, aveva previsto, tanto che nessuna allerta di Protezione Civile era stato emanata per la nostra città. Se l'allerta fosse stata diramata, sarebbero state attivate le procedure ordinarie che, pur nella straordinarietà degli eventi di oggi, avrebbero potuto mitigare i rischi". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, commentando il violento nubifragio che ha colpito la città siciliana nel pomeriggio del 15 luglio 2020.



"Ma non è il momento della polemica che lascio ad altri, anche perché so bene che la protezione Civile opera con grande professionalità basandosi su delle previsioni metereologiche fatte da altri e che oggi evidentemente nessuno poteva fare con accuratezza - ha aggiunto - in queste momenti tutta la macchina comunale è impegnata per affrontare questa emergenza non annunciata al massimo dell'impegno e della professionalità mentre attendiamo con apprensione che i vigili del fuoco ci diano notizie sulle persone che ancora al momento risultano disperse e siamo vicini ai loro familiari".

Pioggia Palermo 15 luglio 2020: ultime notizie sui dispersi

Non ci sono conferme sulle due vittime al momento. Un camionista ha raccontato di aver visto una coppia sparire nel fiume di acqua e di fango nel sottopasso di viale Regione a piazza Einstein. Al momento nessun corpo è stato trovato. Non c'è quindi alcuna certezza circa la presenza di eventuali vittime. Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte sulla circonvallazione di Palermo dopo l'allargamento di ieri in seguito al violento nubifragio. I pompieri stanno ancora portando via l'acqua dal sottopasso con le idrovore.

Fino a questo momento, come apprende l'Adnkronos, non sono state individuate vittime anche se non viene escluso che "ci possano essere". Sul posto nella notte anche il sindaco Leoluca Orlando. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco fanno sapere che è stato effettuato il prosciugamento dell'acqua con delle pompe ad alta portata proprio per verificare se qualcuno sia rimasto intrappolato negli abitacoli delle auto. Ma fino ad ora non è stato individuato alcun corpo.

🔴 #Palermo, nessuna vittima accertata dai sommozzatori dei #vigilidelfuoco impegnati tutta la notte nel sottopasso allagato: individuate auto sommerse, proseguono le ricerche per escludere la presenza di persone. Idrovore al lavoro per abbassare il livello d’acqua #16luglio 7:00 pic.twitter.com/LY7RsfYDXl — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 16, 2020

Due bambini, il più piccolo di 9 mesi, sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia. I piccoli sono rimasti intrappolati in auto, insieme ai loro genitori, nel sottopasso di viale della Regione, all’altezza di via Sardegna. Le forze dell’ordine hanno prelevato coperte e teli termici dagli ospedali per le persone soccorse in strada.

