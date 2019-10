Chiede un'informazione sugli orari del bus: pestato a sangue dal branco

Brutale pestaggio a Palermo. Il nuovo caso di violenza è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi nei pressi della stazione centrale in piazza Giulio Cesare. Vittima un ragazzo di 24 anni che ha riportato un trauma facciale e la frattura del setto nasale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane sarebbe stato picchiato da un gruppo di ragazzi a cui poco prima aveva chiesto informazioni sugli orari del bus.

Intorno alle 4 del mattino, dopo una serata trascorsa fuori, il 24enne avrebbe deciso di fare rientro a casa utilizzando i mezzi pubblici. All’orizzonte però non si vedeva nessun autobus. Dopo aver atteso per diversi minuti in via Balsamo, per evitare inutili attese, ha chiesto informazioni a un gruppetto di ragazzi non immaginando neanche cosa stava per accadere. Invece di rispondergli i componenti del "branco" si sono scagliati contro di lui, prima insultandolo e poi aggredendolo con calci e pugni.

Una volta che si erano dileguati la vittima del pestaggio ha contattato le forze dell'ordine e poco dopo sono intervenute le auto della polizia e dei carabinieri. All'alba il ragazzo è andato in ospedale dove gli è stata riscontrata la frattura del setto nasale. Sull'episodio indaga la polizia.

Si tratta dell'ennesima aggressione avvenuta in città negli ultimi giorni. La scorsa settimana era toccato a un 23enne, picchiato in piazza Nascè, nella zona del Borgo Vecchio.