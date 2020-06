Arrestato “volto noto dei social”: sui suoi dispositivi video raccapriccianti con neonati

Il caso in provincia di Salerno. L’arrestato è un 55enne “con migliaia di followers sui propri profili social, amato soprattutto dai giovanissimi, grazie anche a comparsate in televisione”. È stato trovato in possesso di un’ingente quantità di materiale pedopornografico