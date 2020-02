Un turista italiano è morto a Petra: "Travolto da un masso"

Si chiama Alessandro Ghisoni il turista italiano rimasto ferito mortalmente dalla caduta di alcuni massi a Petra, la celeberrima città scolpita nella roccia in Giordania.

Come spiega ilPiacenza il 32enne ingegnere piacentino era in vacanza con la moglie Sonia (che è una nota ed apprezzata fotografa): si erano sposati a luglio e avevano la passione per i viaggi. Solo pochi giorni fa avevano postato sui social una foto in cui annuciavano la partenza per la Giordania nata per caso dopo aver visto una pubblicità.

Secondo quanto reso noto dai media locali la vittima si trovava in compagnia della moglie e dei genitori quando una grossa roccia gli è caduta addosso. L'uomo sarebbe poi morto in ospedale.

Le autorità locali spiegano che con ogni probabililtà si è trattato di un incidente avvenuto in seguito alle piogge che nelle ultime ore hanno imperversato nella regione.

Alcuni lavori sono programmati in collaborazioni con l'Unesco per rimovere alcune formazioni rocciose che sono potenzialmente pericolose vista l'elevata presenza turistica nella località.