Crolla il tetto, vigile del fuoco muore in un incendio: rabbia dei sindacati

Quando alle 21 di venerdì scatta l'allarme per un incendio in un'azienda di San Donato milanese, Pinuccio La Vigna - quarantanove anni, vigile del fuoco volontario - si è precipitato sul posto con i suoi colleghi del distaccamento di Pieve Emanuele. Dopo pochi minuti, Pinuccio e gli altri erano già all'interno della "Rykem", azienda di via Marcora 29 specializzata nella vendita di detersivi industriali.

Come riporta Milano Today, il tetto - probabilmente per il calore e per la "forza" della fiamme - è collassato su se stesso e ha travolto in pieno il pompiere. Gli altri vigili del fuoco lo hanno liberato da tutto l'equipaggiamento - respiratore, bombola e casco - e lo hanno tirato fuori dalle macerie. I soccorritori del 118 hanno cercato di rianimarlo e di salvargli la vita, ma purtroppo è stato tutto inutile.

Vigile del fuoco muore nel Milanese

Pinuccio La Vigna - quarantanove anni, vigile del fuoco volontario nel distaccamento di Pieve Emanuele - è morto venerdì sera facendo la cosa che più amava. Originario di Campobasso, tifoso dell'Inter e amante della musica lirica, da tempo era nel corpo dei pompieri del paesino della provincia di Milano.

In quel muro di fuoco, con fiamme visibili da chilometri di distanza, lui c'era entrato senza paura. Lui, che era un volontario, era stato tra i primi - con gli inseparabili compagni di squadra - a varcare la soglia di quel capannone devastato dal rogo.

Come ricorda Alessandro Rovellini di Milano Today quello alla Rykem è solo l'ultimo di una lunga serie di incendi che stanno flagellando Milano e la provincia nelle ultime settimane.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio solo dopo ore. Sul suo account Twitter il Corpo nazionale dei vigilidelfuoco "si stringe alla famiglia di Pinuccio La Vigna". Ancora da accertare le cause del rogo. Secondo una prima ricostruzione Pinuccio La Vigna sarebbe rimasto travolto dal crollo di una trave mentre si trovava all'esterno dell'azienda.

"I ragazzi del distaccamento di Pieve Emanuele, di cui lui faceva parte, si erano posizionati a ridosso del portone principale dell'azienda e stavano predisponendo le lance per le fasi iniziali di intervento: c'erano tre-quattro persone e si è sentito un rumore sordo, alcuni hanno istintivamente indietreggiato per mettersi in sicurezza e pensavano che il collega fosse con loro - ha spiegato a Sky Tg 24 il vice capo provinciale dei vigili del fuoco di Milano Mario Abate, che si trova sul posto - sembra che la trave sia caduta con movimento anomalo sporgendo dal filo del fabbricato, e che loro fossero all'esterno del capannone, non erano ancora entrati".

È il secondo dramma che coinvolge il corpo dei vigili del fuoco dopo la morte dei due pompieri a Catania il 21 marzo scorso.

Rabbia dei sindacati: "Affrontare problema sicurezza"

Il commissario del sindacato Fns Cisl Milano Fabrizio Ciuffini in una nota ha commentato quanto accaduto ieri sera a San Donato Milanese, dove durante i soccorsi per spegnere un incendio è morto Pinuccio La Vigna, vigile del fuoco volontario, travolto da crollo di una porzione del tetto della Rykem. "Sono passati pochi giorni dai tragici fatti di Catania ed i vigili del fuoco tornano a piangere per un grave lutto che li colpisce - ha scritto il sindacalista - non è questo il momento per parlare di altro se non dei gravi problemi di sicurezza sul lavoro che chi opera, come i Colleghi del Corpo nazionale vigili del fuoco, affrontano quale loro quotidianità".

"Come sindacato, il maggiormente rappresentativo della Categoria a livello nazionale, chiediamo fin da adesso che il dipartimento del Corpo Vigili del Fuoco, tramite i propri vertici, si faccia carico di quanto necessario per la famiglia di Pinuccio La Vigna. Dopo il lutto sarà poi necessario affrontare, anche per quanto riguarda Milano e la sua area metropolitana, come intervenire per evitare in futuro di dover vivere giornate tristi come quella odierna. Esprimiamo ancora una volta la nostra vicinanza alla Famiglia di Pinuccio, uno di Noi".

Anche il sindacato Conapo ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia per quando accaduto. "Un altro angelo del fuoco è volato in cielo. Esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari a nome mio e di tutto il sindacato Conapo che rappresento" ha scritto in una nota Antonio Brizzi, segretario generale del Conapo, il sindacato autonomo di categoria.