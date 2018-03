Pirata fugge dopo lo schianto, il gemello va a costituirsi: denunciati entrambi

Hanno provato a beffare gli uomini della polizia locale, "scambiandosi" i ruoli, ma sono stati scoperti. Il piano sembrava perfetto: un uomo, dopo aver provocato un incidente stradale, era fuggito senza prestare soccorso e aveva mandato poi a costituirsi il fratello gemello e una loro amica.

E' successo a Milano e il pirata della strada che giovedì notte è fuggito dopo aver causato un incidente in viale Famagosta è stato trovato e denunciato, come racconta Carmine Ranieri Guarino su MilanoToday. Nei guai anche il fratello gemello e l'amica, una donna di trent'anni.

Secondo quanto ricostruito dai "ghisa", il pirata della strada, un italiano di 42 anni, non avrebbe rispettato una precedenza all'incrocio e si sarebbe schiantato contro altre due auto. Una di queste e l'auto - una Alfa Romeo Mito - su cui viaggiava l'uomo hanno preso fuoco, mentre quattro feriti sono stati portati in ospedale, per fortuna in condizioni non gravi.

Mentre gli agenti del nucleo Radiomobile effettuavano i rilievi, sul posto si è presentato un uomo sostenendo di essere stato alla guida dell'Alfa Romeo al momento dello schianto e di essersi allontanato dopo l'incidente, per poi ripensarci. Con lui anche una donna, risultata la reale intestataria dell'auto, a confermare la sua tesi.

Ma gli agenti, grazie anche alle immagini delle telecamere e al racconto dei testimoni, hanno capito subito che i due stavano mentendo: l'uomo non presentava nessuna ferita e i suoi abiti erano puliti e in ordine. Messi sotto torchio, i due hanno confessato: stavano cercando di coprire il gemello di lui.

Il vero pirata della strada è stato denunciato per omissione di soccorso mentre il gemello - con il quale tra l'altro non presenta una grande somiglianza - e la donna devono rispondere di autocalunnia e favoreggiamento.

La notizia su MilanoToday