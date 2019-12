L'ex pugile Pino Leto colpito alla testa con un'accetta: "Sorpreso a tradimento"

L'ex pugile Pino Leto ieri sera è stato colpito due volte con un'accetta alla testa da un uomo di 53 anni. E' successo in vicolo della Rosa Bianca, a Palermo, nella zona della Vucciria. A raccontare come sono andate le cose è stato proprio Leto, oggi 63enne.

"Conosco bene l'aggressore, è un uomo che ho ospitato per 20 anni a casa mia - dice l'ex pugile ad Alessandro Bisconti di PalermoToday -. Era scappato dall'Iraq, si era laureato da poco in Architettura e gli ho dato un tetto e da mangiare. Poi abbiamo avuto dei dissidi e adesso abita accanto al mio appartamento. Ieri sera mi ha aggredito a tradimento, mentre ero girato di spalle, colpendomi alla testa".

Negli ultimi tempi tra i due erano nati dei dissapori ("aveva fatto delle avances a delle donne che conoscevo e lo avevo avvertito", dice l'ex pugile). Poi l'aggressione: Leto - il "Rocky della Vucciria" - è rimasto ferito non in maniera grave. Soccorso dal personale del 118, è stato poi trasportato al pronto soccorso del Civico. In base a quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto quando è stato lanciato l'allarme, Leto sarebbe stato preso di mira da un gruppo di stranieri, intervenuto in difesa dell'iracheno.

Dopo gli accertamenti l'aggressore è stato denunciato a piede libero dalla polizia. L'aggressione è avvenuta nel cuore della Vucciria, la zona in cui Leto - otto volte campione italiano e campione europeo dei pesi superwelter - abita e in cui ha dato vita a una palestra per i giovani del quartiere, per tenerli lontano dalla malavita.