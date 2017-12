Fiaccolata per Luigi, colpito da un proiettile: la Procura indaga

Forza Luigi, siamo tutti con te. I compagni di squadra del 14enne di Parete ferito con un colpo d'arma da fuoco la Vigilia di Natale, i ragazzi della scuola calcio San Luciano di Lusciano, hanno fatto una fiaccolata all'esterno del campo da gioco. Intanto la Procura sta stringendo i tempi per risalire ai responsabili, a chi ha premuto il grilletto nel bel mezzo degli affollatissimi bar del corso principale di Parete.

La fiaccolata

Nella serata di ieri i compagni e lo staff dell'Accademia FroCalcio, affiliata al Frosinone, hanno presidiato la zona del campo sportivo.

"Ne ho raccontate e ne ho scritte tante in questi mesi - ha scritto in un messaggio sulla pagina Facebook della squadra il presidente Massimo Nugnes - descrivendo le gesta di questa scuola calcio ed anche le tue. Sono sicuro di continuarle a scrivere, hai dimostrato di essere in campo un leone, così come il simbolo che rappresentiamo, ed ora da leone stai giocando la partita più importante della tua vita. Mi stringo, e tutta la società si stringe, in un forte abbraccio certi che percorreremo ancora insieme le strade più belle del calcio". All'esterno del campo sono state posizionati striscioni per il ragazzo.

Le indagini

Intanto la Procura di Napoli Nord ha lavorato senza sosta per cercare chi ha esploso i colpi. Sul posto i carabinieri hanno rinvenuto più bossoli, quindi è molto probabile che siano stati sparati più colpi. Gli inquirenti stanno valutando tutte le prove anche valutando le telecamere della videosorveglianza per cercare ulteriori dettagli. Quelle prossime potrebbero essere ore decisive.

