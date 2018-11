Colpo al bancomat: i ladri scappano e lasciano 5mila euro in strada

Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 novembre alcuni ladri hanno messo a segno una rapina ad un bancomat della filiale Ubi Banca di Acquafredda, in provincia di Brescia. Un colpo studiato nei minimi dettagli, ma in cui qualcosa è andato storto.

Erano all'incirca le 3.45 quando i residenti nei dintorni di via della Repubblica sono stati svegliati di soprassalto da un fortissimo botto. Pochi attimi prima era entrata in azione una banda composta da quattro banditi: giunti sul posto su un'auto nera, probabilmente una Golf, col volto coperto da passamontagna, dopo aver indirizzato le videocamere di sicurezza verso l'alto hanno posizionato nel bancomat una "marmotta esplosiva" che, una volta saltata, ha consentito loro di prelevare i 30mila euro presenti all'interno della cassetta blindata.

Il varco aperto con l'esplosione ha permesso ai malviventi di entrare nella filiale, ma nei cassetti non c'era contante, così se ne sono andati, lasciando per strada, in terra, ben 5mila euro, recuperati dai carabinieri di Carpenedolo giunti sul posto a seguito dell'allarme scattato in seguito al botto. I danni strutturali alla filiale sono ingenti.